Путин анонсировал новые страховые гарантии на инвестиции и вклады

Президент РФ Владимир Путин объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

Президент отметил, что российскому фондовому рынку следует усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП, указал Путин.

«При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», — заявил он.

Президент подчеркнул, что добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 млн 800 тыс. рублей будут застрахованы государством. Также будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) на сумму до 1 млн 400 тыс. рублей, указал Путин.

На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год будет распространен единый налоговый вычет, подытожил глава государства.

Сегодня в полдень в Гостином дворе в Москве началось послание президента России Федеральному собранию.