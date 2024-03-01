В России запустят универсальный платежный QR-код

В России решили запустить универсальный платежный QR-код. Об этом на ежегодной встрече банкиров с руководством Центробанка сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, ее слова приводит РИА Новости.
Она отметила, что ЦБ активно общается с кредитными организациями, и большинство из них поддерживает предложения банка. В их числе — внедрение цифрового рубля и развитие системы быстрых платежей. По словам Скоробогатовой, инициатива об универсальном платежном QR-коде также исходила от участников рынка. Пилотный проект по его внедрению запланирован на текущий год, сказала она.
Ранее Центробанк сообщил, что к пилотному проекту цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 банков. В скором времени новыми участниками станут «АБ Россия», «Банк Оренбург», «Русский Стандарт», «МСП Банк», «Россельхозбанк», «Тинькофф», «Экспобанк», «Новикомбанк», «банк ВБРР», «Кубань Кредит», «Точка», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк», «Сбер», «КБ Центр-инвест», «РНКБ Банк» и «Деньги.Мэйл.Ру».