Выплаты уже начались: как вкладчикам «QIWI-Банка» получить компенсацию

Выплаты вкладчикам «QIWI-Банка» начались 29 февраля через Уралсиб. Об этом ранее сообщила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В каком порядке будут осуществляться компенсации по вкладам и что для этого нужно, выясняла «Вечерняя Москва».

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Как получить выплату с вклада

Итак, согласно приказу ЦБ РФ от 21 февраля текущего года, кредитная организация «QIWI-Банк» лишена лицензии на осуществление банковской деятельности. Все вклады физических лиц были застрахованы: страховка покрывает тело депозита и проценты, которые были начислены к моменту отзыва лицензии кредитной организации.

Чтобы получить выплату, вкладчику нужно:

заполнить заявление о получении компенсации;

обратиться с паспортом и заявлением в банк-агент.

В случае болезни или проживания в другой стране либо в городе, где отсутствует представительство банка-агента, вкладчику нужно:

нотариально заверить документы;отправить заявление по почте.

5 марта АСВ опубликует адреса, где можно получить выплаты.

Кроме того, с вопросами о получении компенсации можно обратиться по телефону круглосуточной горячей линии АСВ 8 (800) 200-08-05. Информация также представлена на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов / Страховые случаи».

Физические лица могут получить компенсацию как наличными, так и по безналичному расчету. В то время как индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на выплаты только на расчетный счет.

По словам юриста, эксперта по банкротству Дмитрия Кваши, при выплатах возмещений по вкладам клиентов «QIWI-Банка» никаких сложностей не должно возникнуть:

— Схема компенсации указана в Сети, она довольно простая. Достаточно отправить заявку, после чего банк, который занимается компенсацией, рассматривает запрос, сверяет данные и запускает процесс.

Проблемы могут возникнуть только в том случае, если у клиента была застрахованная сумма, превышающая 1,4 миллиона рублей.

Но в этом случае тоже есть выход: нужно встать в список кредиторов третьей и четвертой очереди и после того, как финучреждение рассчитывается с клиентами первых двух волн, оно компенсирует суммы, которые превышают 1,4 миллиона, заключил спикер.

Что делать владельцам QIWI-кошельков

Деньги, размещенные на QIWI-кошельках — это электронные средства платежа, и в соответствии с Федеральным законом № 177 страхованию не подлежат.

В связи с этим владельцы QIWI-кошельков являются кредиторами третьей очереди в рамках процедуры ликвидации «QIWI-Банка».

Для включения в реестр требований кредиторов и получения денежных средств необходимо:

Распечатать и заполнить заявление на сайте АСВ.Направить оформленное заявление Почтой России по одному из адресов: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1а, корп.1, или 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация КИВИ Банк (АО).