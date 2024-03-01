СМИ узнали, у кого выросли зарплаты по итогам 2023 года

Зарплаты работников швейных производств продемонстрировали наибольший рост по итогам 2023 года. Они в среднем повысились на 24% - до 34 тыс. рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что после ухода западных брендов одежды в стране наметился бум на импортозамещение. Российские компании заняли освободившиеся ниши и в несколько раз увеличили производство, говорится в статье.

За швеями «выстроились производственники транспортной сферы, электрооборудования, компьютеров», отмечают авторы. Минимальный рост зарплат произошел в добыче нефти и газа (+9%), лесозаготовках (+8%) и научной деятельности (+6%).

По словам проректора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, зарплаты также значительно выросли у курьеров, строителей, сотрудников обрабатывающих производств. Он отметил, что рост составил до 30%.

Также сообщается, что среди тех, кто получил меньшую надбавку (+8%), оказались бюджетники. Их зарплаты росли вровень с инфляцией.