Перечислены способы снижения долговой нагрузки для одобрения ипотеки

Руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова заявила о наличии некоторых приемов, которые позволят уменьшить долговую нагрузку заемщиков для увеличение их шансов на получение ипотеки, передает агентство «Прайм».

Среди таких способов, как уточнила представитель банка - закрытие лишних кредитных карт и уменьшение лимита по ним.

Центробанк ранее принял решение об ужесточении с марта условий по выдаче ипотеки закредитованным гражданам. По словам Тризоновой, Сбер «четко следует указаниям Банка России».

Как отметила она, кредитная организация стремится к тому, чтобы клиенты могли без затруднений исполнять свои кредитные обязательства. В этой связи банк ведет «активную разъяснительную работу», отметила руководитель пресс-службы. По ее словам, клиентам рассказывают о том, как можно повысить шансы на получение кредита.