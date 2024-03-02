Платежная карта для иностранных туристов заработает в России до конца года
Проект платежной карты для безналичных расчетов иностранцев будет запущен в России в полном масштабе до конца 2024 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.
По его словам, сейчас карта работает в тестовом режиме в Москве.
"В полном масштабе, я думаю, что до конца года развернем", - сказал Чернышенко (цитата по ТАСС).
Как ранее объяснял вице-премьер, въезжающие в страну туристы смогут быстро активировать карту и, уезжая, перевести оставшиеся средства на свои карты, не нарушая международное законодательство