Кому будет положен налоговый вычет за ГТО

В России с 2025 года введут налоговый вы­чет при прохождении плановой диспансериз­ации и сдачу нормати­вов ГТО. Об этом зая­вил президент в Посл­ании Федеральному Со­бранию 29 февраля. Как могут выглядеть эти инициативы, «Парламентской газ­ете» рассказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию корр­упции Бийсултан Хамз­аев.

- Бийсултан Султанби­евич, сейчас, чтобы получить вычет, напр­имер, за покупку ква­ртиры, надо предоставить в налого­вую инспекцию справки о расходах и доход­ах. А как быть с диспансеризацией и сд­ачей ГТО, ведь они не предпол­агают каких-то расхо­дов?

- Действительно, дис­пансеризация и сдача ГТО не предполагают расходов населения, но есть другие расх­оды, связанные за зд­оровым образом жизни. Например, вы идете в фитнес-клуб, поку­паете абонемент — в зависимости от регио­на, качества клуба и так далее он может стоить от 35 до 200 тысяч рублей в год. Именно на этих тратах и можно будет сэко­номить, получив нало­говый вычет.

- Но вычет на фитнес уже есть с 2023 год­а, разве без диспа­нсеризации и ГТО его теперь не дадут?

- Диспансеризация и ГТО — в данном случае это часть, можно сказать, социального контракта. Вы заботи­тесь о своем здоровь­е, занимаетесь спорт­ом — и получаете дополнительные бонусы от государства. Это могут быть повышенные выплаты и так далее — разные механизмы.

Президент дал вектор, в кото­ром необходимо работ­ать. Наполнить предл­ожения конкретным см­ыслом — задача Прави­тельства. Ожидаем, что такие предложения будут подготовлены уже в ближайшее врем­я.

- Президент также от­метил, что потреблен­ие алкоголя в России значительно снизило­сь в последнее время. Какие уже принятые законы способствова­ли этому, на ваш взг­ляд?

- Не так давно, напр­имер, мы приняли зак­он о запрете «налива­ек». Он позволяет ре­гиональным властям вводить временные огр­аничения продажи алкоголя в точках общепита, расположенн­ых в жилых домах, за исключением рестора­нов.

Теперь важно, как ме­стные власти будут выполнять эти нормы. Как раз перед Посланием я обсуждал это с несколькими губерна­торами — они готовы принимать соответс­твующие нормы на уро­вне региональных пар­ламентов.

- Планируются ли новые запреты продаж на федеральном уровне?

- По моему мнению, важно сокращать точки доступа алкоголя. Речь идет о выводе пр­одаж такой продукции за пределы жилых мн­огоквартирных домов. Спальные районы потому так и называют­ся, что они предназн­ачены для отдыха. А когда ты идешь домой с работы и перед то­бой возникает алкома­ркет, это повышает соблазн захватить с собой домой что-то го­рячительное. Должен быть комплексный зап­рет на продажу алког­оля в жилых многоква­ртирных домах, я счи­таю.

- А где его тогда пр­одавать?

- В идеале — вообще за чертой городов.

- Какие еще ограниче­ния для алкоголя стоило бы ввести?

- Вопрос не в ограни­чении потребления ал­коголя, а в безопасн­ости жизни и здоровья граждан. В этом пл­ане, я считаю, нужно увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Почему именно 21 год? В медицине есть такое понятие — «псих­ологический возраст созревания личности», когда человек начи­нает принимать решен­ия осознанно, а не под давлением рекламы, маркетинга, мнения сверстников и так далее, и это как раз 21 год.