Экономист оценил идею платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал новое предложение парламентариев, связанное с изменением правил начисления пенсии россиянам с большим стажем работы.
Группа депутатов от ЛДПР ранее разработала законопроект, вводящий механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Как отмечается в документе, граждане, которые внесли свой значительный трудовой вклад в развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь. Законопроект предусматривает предоставление пенсионеру, который имеет страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России за счет средств федерального бюджета.
Специалист назвал предложение парламентариев «эпатажным и оторванным от действительности».
Конечно, можно предложить платить пенсию и в два, и в три прожиточных минимума за стаж от 30 лет, но у нас на сегодняшний день уже существуют определенные правила начисления пенсии. Они учитывают стаж работника и количество заработанных им за соответствующий период баллов. Работодатели переводят взносы в размере 22% от зарплаты в Пенсионный фонд, и в зависимости от размера оклада человеку начисляются пенсионные баллы. Когда наступает период выхода на пенсию, тогда эти баллы подсчитывают, умножают их на стоимость одного балла на текущий момент и, исходя из этого, начисляют пенсию. Алгоритм именно таков, и он предусматривает минимальный стаж, при котором запускается действие алгоритма. Если стаж меньше, то человеку просто начисляют социальную пенсию, которую он получает на 5 лет позже по сравнению с теми, кто выходит на страховую пенсию. И если выплачивать пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет, то получатся перекосы. Допустим, люди, которые проработали 20-25 лет на сложных и ответственных должностях в соответствии с этими баллами получат меньшую пенсию, нежели те, кто проработал 30 лет на неответственной должности с низкой заработной платой (говорю об этом с уважением ко всем профессиям). Считаю, что здесь заложена колоссальная несправедливость. Все-таки люди, которые всю жизнь проработали на более ответственных должностях с более высоким окладом должны получать на пенсии больше тех, кто, например, полуспал-полусидел охранником на стуле в магазине. Если у такого охранника пенсия будет намного больше, чем у серьезного инженера или серьезного управленца, — это неправильно.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Эксперт подчеркнул, что на определенном периоде в истории современной России из-за проблем со статистическим учетом многие предприятия работали в «серой зоне», выплачивая заработные платы в конвертах без отчислений в бюджет.
«Таким образом, сотрудники таких предприятий заработали мало баллов, и теперь у них низкая пенсия, хотя стаж может быть очень большим. Поэтому это [инициатива парламентариев] играет на руку тем работодателям и тем наемным работникам, которые пытались где-то обойти законодательство и существующие правила. Сейчас они недовольны своим пенсионным обеспечением, но, условно говоря, половина их жизни была построена на такой хитрости. Конечно, вынужденная ли была подобная хитрость или нет – это отдельный вопрос, но если ты в этой жизни где-то схитрил или свильнул, то нужно быть готовым к тому, что за это придется заплатить», - сказал Беляев, подчеркнув, что подобного рода инициативы должны соотноситься с возможностями.
Экономист призвал не торопится с введением новых изменений в системе пенсионного обеспечения РФ.
«Нужно дождаться, когда на пенсию выйдут те люди, у которых полностью учитывался стаж, у которых полностью учитывались пенсионные баллы, проанализировать соответствующие данные и уже после этого принимать какие-то решения», - считает эксперт.
Ранее стало известно, у кого из россиян 1 марта выросли пенсии.