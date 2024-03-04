Юрист разъяснила, как родителям получить налоговый вычет на детей

В настоящее время родителям предоставляется отдельный ежемесячный налоговый вычет на доход.

"Рассчитывается он следующим образом. Вся заработная плата большинства работников облагается подоходным налогом в 13%. При наличии ребенка из суммы в 1400 руб. этот налог возвращается, а при наличии третьего ребенка налогом не облагается сумма в 3000 рублей", - пояснила "Российской газете" адвокат Людмила Дураева.

Для примера: сотрудник получает зарплату в 30 000 рублей. Если у него нет детей, то с него удержат подоходный налог и "на руки" он получит 26100 рублей. Если же у сотрудника есть ребенок, то налог будет удержан не со всех 30 000 руб., а с 28600 руб. (за минусом 1400 руб., которые налогом облагаться не будут). И тогда он получит "на руки" 26 282 руб. на 182 руб. в месяц больше.

И еще на 390 руб. больше при наличии третьего ребенка (еще 3000 руб. облагаться подоходным налогом не будут). При этом, когда общая сумма дохода сотрудника (до вычета налогов) достигает 350 тыс. рублей, льгота действовать перестает. Указанным налоговым вычетом может воспользоваться один из родителей. Для этого нужно подать заявление в бухгалтерию своего предприятия или организации.