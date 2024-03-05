Россияне могут докупить недостающий трудовой стажа и пенсионные баллы для начисления страховой пенсии. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При этом депутат отметила, что приобрести пенсионные баллы в полном объеме нельзя. На приобретение недостающего трудового стажа также есть ограничения, добавила она.

«Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить», — сказала Бессараб.

Она подчеркнула, что каждый год цена баллов меняется. Такое предложение может быть интересно тем гражданам, кто по различным причинам не смог сформировать свой трудовой стаж или пенсионный баланс в полном объеме. В прошлом году россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тысяч рублей, рассказала член думского комитета.

Бессараб отметила, что это довольно большая cумма для единовременной покупки.

«Но естественно, если родителям, к примеру, пожилым не хватает пенсионных баллов, родственник может помочь, дети могут помочь, докупить баллы, чтобы мог пенсионер выйти на пенсию именно в установленный возраст, если им не хватает», — объяснила она.

В текущем году на пенсию выйдут женщины 1966 года и мужчины 1961 года рождения — в возрасте 58 и 63 лет соответственно. Страховая пенсия для них будет начисляться при условии более 15 лет трудового стажа и накоплении как минимум 28,2 пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Текст соответствующего законопроекта был направлен для заключения в правительство.