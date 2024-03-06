У российских банков появилось новое основание для отказов в кредитах

Банки и микрофинансовые организации (МФО) при оценке рисков заемщика стали учитывать вероятность личного банкротства гражданина, сообщили “Известия” со ссылкой на представителей бюро кредитных историй (БКИ) и участников рынка. Они считают, что это приведет к снижению доли одобрений заявок по кредитам, из за чего число отказов может вырасти на 20-30%.

Причиной ввода таких проверок является упрощение процедуры банкротства через МФЦ, которое вызвало рост числа внесудебных банкротств, пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Расширение критериев подтолкнуло банки и МФО к мысли, что это новое обстоятельство в дальнейшем может достаточно серьезным образом повлиять на существующие кредитные процессы, пояснил Волков.

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С его слов, во второй половине 2023 года были реализованы пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика. Многие банки и МФО уже внедрили новый прогноз в свои кредитные конвейеры, некоторые — активно тестируют. Кроме того, он рассказал, что для выявления ненадёжных заемщиков стали использовать нейросети. Чтобы определить характерные черты рискового заемщика нейросети используют базы данных НБКИ.

Прогнозируемый уровень одобрения по заявкам клиентов с высоким риском скорого перехода в статус банкрота может быть ниже на 15–25%, чем по обычным клиентам, отметил директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. Притом, вероятно, что общее снижение количества одобренных заявок может снизиться на 20-30%, уточнила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Процедуру банкротства упростили в 2020 году — тогда появилась возможность во внесудебном порядке податься на банкротство через МФЦ, а в 2023 году критерии для упрощенного банкротства расширили, что привлекло еще больше граждан. По данным Федресурса, за 2023 год к процедуре было допущено в два раза больше людей, чем годом ранее — 15,9 тысяч человек, причем около 7 тысяч дел было начато после расширения программы в ноябре.

Всего за три года с сентября 2020-го по декабрь 2023 года доступ к системе получили 29,4 тысяч россиян с общей суммой долга 11 млрд рублей и более чем с 18,4 тысяч граждан списали обязательства на 6,3 млрд рублей. Раньше попросить признать себя банкротом могли заемщики с долгом в размере от 50 до 500 тысяч рублей, сейчас рамки установили в размере от 25 тысяч до 1 млн рублей. К тому же, в программу включили пенсионеров.