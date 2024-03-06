Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с апреля 2024 года в России проиндексируют социальные пенсии.

Прежде всего, перерасчёт коснётся социальной пенсии по старости, которую получают те, у кого не хватает стажа работы, поделилась эксперт в беседе с Life.ru.

Также это пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет и достигшим установленного возраста, и пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера, уточнила Красовская.

Кроме того, повысят социальные пенсии по инвалидности, в том числе определённым категориям военнослужащих и ветеранов. Станет больше социальная пенсия по случаю потери кормильца.

«Все эти пенсии планируют проиндексировать на 7,5%», — добавила юрист.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал увеличение выплат ветеранам ко Дню Победы до 50 тыс. рублей.