В России разработали закон о защите инвестиций граждан

В ближайшее время сенаторы внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает защиту инвестиций граждан РФ на финансовом рынке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

Инициатива подготовлена в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными на прошлой неделе в обращении к Федеральному собранию.

«В Совете Федерации был оперативно подготовлен план работы по реализации послания. Он утвержден на вчерашнем заседании Совета палаты и теперь является для нас своего рода «законодательным компасом». Работа уже начата», — отметила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что 6 марта в Думу внесут законопроект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей за второго ребенка.

До этого в России начали готовить проект закона о переходе в России на прогрессивную шкалу налогообложения.