Названо число рискующих остаться без пенсии россиян

Порядка 21 миллиона россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Социальный фонд (Соцфонд). В дальнейшем часть из этих граждан рискуют остаться без пенсии, сообщает RTVI со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Росстата и Соцфонда.

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Претендовать на социальные выплаты могут только те россияне, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы. Эксперты объясняют, что не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей.

По итогам 2022 года перечисляли средства лишь 59 миллионов россиян, а самозанятыми к этому времени числились еще 4 миллиона человек. Официально безработными числились около полумиллиона граждан, уточняется в отчете ведомства. В 2022 году трудоспособных россиян насчитывалось чуть больше 84 миллионов, а работающих граждан — 72 миллиона. Из числа официально работающих около 9 миллионов в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Соцфонд.

Аналитики связали разницу между суммарным числом трудоспособного населения и официальной численностью занятых в том числе с размерами теневой экономики, в которой задействованы как минимум 14,5 миллиона россиян. При этом «серая» занятость присуща в основном малому и среднему бизнесу. Получая теневую зарплату, граждане рискуют потерять трудовой стаж при начислении пенсии.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила россиянам о возможности окупить до половины трудового стажа и пенсионных баллов для начисления страховой пенсии. Однако приобрести пенсионные баллы в полном объеме представляется невозможным. В то же время докупить один-два года стажа (но не больше половины) можно, резюмировала она.