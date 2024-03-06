У россиян возникли проблемы с оплатой отдыха в Турции

У российских туристов возникли проблемы при оплате отдыха, в том числе отелей, на турецких курортах. Об этом сообщает Дмитрия Арутюнова.

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По словам эксперта, такие трудности есть во многих странах — переводы в евро приходят слишком долго из-за санкций.

«Хотелось бы в рамках дружественных стран получить решение проблемы. Может быть, через использование национальных валют», — заметил Арутюнов.

По его словам, в Турции гостиницы квотируют свои цены для российского рынка в евро.

Ранее стало известно, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Отмечалось, что турецкий бизнес находится под значительным давлением со стороны США.