В России с апреля изменится размер социальных пенсий: кто получит прибавку

В России со следующего месяца ожидается индексация социальных пенсий на 7,5 процента. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В сообщении говорится, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Рост выплат коснется 3,4 млн получателей соцпенсий, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения, следует из данных Минтруда. Власти выделили на эти цели 37,5 млрд рублей.

Получатели социальных пенсий - граждане, которые по различным обстоятельствам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии. Также на такие пенсии могут претендовать люди с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм», что пенсионерам не стоит увольняться с работы для того, чтобы устроиться на нее снова ради увеличения пенсий. Он назвал данную схему рискованной.