Как россияне могут увеличить свою пенсию

Страховая пенсия по старости в России, как и во многих развитых странах, зависит от двух главных параметров — стажа работы и размера заработной платы, с которой идут отчисления в пенсионную систему. «Парламентская газета» рассказывает, что поможет увеличить доходы пожилых людей.

Получать «белую» зарплату

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек. Вторую часть пенсии определяют индивидуально в зависимости от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года и от суммы пенсионных взносов после этой даты.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет, проработавшие не менее 15 лет и накопившие 28,2 пенсионных балла. Что важно — копятся баллы лишь с официальной зарплаты, так как только с нее идут отчисления в пенсионную систему.

«Самое главное — всю свою трудовую деятельность работать с «белой» заработной платой, — напомнила читателям «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Некоторые работодатели до сих пор предпочитают нанимать работников по «серым» схемам, когда часть зарплаты платится в конвертах. Но нужно всегда помнить, что зарплата в конверте — это недостаток на ваших пенсионных лицевых счетах».

Докупить стаж и баллы

Если для назначения страховой пенсии по старости не хватает стажа или пенсионных баллов, то их можно докупить, напомнила Бессараб. Сделать это могут люди, уже достигшие пенсионного возраста.

«Количество баллов, которые разрешено докупить, ежегодно меняется. В этом году минимальная сумма, которую придется на это потратить, — более 50 тысяч рублей. За это начислят чуть больше 1 балла. Максимально можно докупить 8,3 балла — это обойдется примерно в 467 тысяч рублей», — сказала депутат.

Еще один вариант — доработать недостающий стаж и накопить недостающие баллы. Также можно ждать социальной пенсии — ее назначают на пять лет позже и размер ее ниже, чем у страховой.

Подождать с заслуженным отдыхом

Повысить свою пенсию можно, и отсрочив выход на нее. Если человек выйдет на заслуженный отдых через несколько лет после того, как у него появится такое право, то он будет получать больше денег из-за повышающего коэффициента.

«За десять лет можно в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Даже за пять лет дополнительной работы будет существенное увеличение фиксированной выплаты», — пояснила Светлана Бессараб.

За этот период можно, кстати, заработать и дополнительные пенсионные баллы.

Запросить перерасчет

Если пенсионер полагает, что его пенсия должна быть больше, стоит проверить данные, по которым рассчитаны выплаты, советуют в Социальном фонде. Соответствующая информация есть в справке о назначенной пенсии. В ней указаны стаж, заработанные пенсионные баллы и периоды работы, в течение которых формировалась пенсия. Справка всегда доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». Также ее можно получить в клиентских службах Социального фонда или в многофункциональных центрах.

Если в справке нет каких-то сведений о трудовой деятельности, хотя пенсионер точно знает, что они должны быть, следует обратиться в Социальный фонд. Там специалисты помогут уточнить недостающие сведения. Например, отправят запросы работодателям и в архивные организации, в том числе за границу, если у России есть договор о взаимном пенсионном обеспечении со страной. Если у самого пенсионера есть подтверждающие документы о периодах работы, стаже и зарплате, нужно представить их в Социальный фонд. Информация поможет подтвердить право на более высокие выплаты.

Обратиться в Социальный фонд для повышения выплат следует, и если в жизни человека появились новые обстоятельства, влияющие на размер пенсии. Например, пенсионер переехал жить на Север или у него появились нетрудоспособные родственники на содержании. В этих случаях к пенсии полагается прибавка.