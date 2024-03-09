Эксперт объяснил, в чем риски вкладов с высокими ставками

В последнее время банки все активнее стали рекламировать вклады с высокими ставками. Но стоит знать, что за ними могут скрываться далеко не выгодные варианты, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

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В качестве примера он привел страховой полис или другой инвестиционный продукт, который в банке могут предложить в качестве замены вкладу. На первый взгляд, разница незаметна. Однако на деле клиенту никто не может гарантировать получение прибыли.

"Самое неприятное - при досрочном снятии денежных средств банк вернет только выкупную сумму. А она, как правило, составляет половину от вложенных средств", - цитирует специалиста агентство "Прайм".

В случае, если страхование не инвестиционное, а накопительное, человеку придется вносить деньги регулярно, в противном случае банк может разорвать договор.

Другой вариант - вклад в драгметаллах. Несмотря на то, что золото считается вечной ценностью, цены на него также подвержены инфляции. А еще такие счета не входят в систему страхования вкладов, и при банкротстве банка получить деньги назад крайне сложно.

Многие клиенты также стали интересоваться накопительными счетами с плавающим процентом. Обычно банки анонсируют по ним высокую ставку, но на деле она зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. В числе других подводных камней - неожиданные комиссии, что сводит на нет всю заявленную доходность.

Как подчеркнул Данилов, неожиданно высокие ставки по вкладам, скорее всего, говорят о том, что банк испытывает серьезные трудности и находится на грани банкротства или отзыва лицензии. Для потенциального вкладчика это - красный флаг, резюмировал он.