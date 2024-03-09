В ЦБ назвали россиянам главный инструмент мошенников

Россияне до сих пор попадаются на удочку мошенников, представляющихся сотрудниками Банка России и предлагающих перевести сбережения на «безопасный счет». Только в прошлом году телефонные аферисты украли у граждан более 15 млрд рублей. О способах защититься от киберпреступников рассказал Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России, сообщает «Комсомольская правда».

Уваров отметил, что телефон остается основным инструментом мошенников, но изменилась их тактика. Атаки на граждан становятся персонифицированными, с использованием приватной информации.

Основной тренд — многоходовые схемы. Жертву «ведут» в течение нескольких часов или суток. «Сотрудник МВД» передает ее «следователю», а тот — «работнику ЦБ». При этом могут использоваться фото с фальшивыми документами, человека пытаются максимально запутать. По словам Уварова, однажды он видел документ ЦБ с синей печатью, его фамилией и подложной подписью.

«Никаких безопасных счетов для граждан в ЦБ нет и не может быть», — сказал Уваров.

Он добавил, что эта преступная легенда остается популярной, и на нее, «к сожалению, люди попадаются». Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет счета физлиц и не звонит им.

Уваров посоветовал всегда прерывать разговор, если вам звонят незнакомцы и заводят речь о деньгах и «безопасном счете». Всю необходимую информацию необходимо узнавать только самостоятельно набирая номер телефона банка или организации. Нельзя сообщать личные данные, данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова. Не следует переходить по ссылкам в смс, почте или мессенджерах.

Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

По данным Центробанка, в прошлом году кибермошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей.