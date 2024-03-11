В Госдуме предложили ограничить страхование вкладов для иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил за исключение средств физлиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов. С таким предложением он обратился к руководству Банка России, передает RT.

Федоров счел необходимым рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Депутат напомнил о том, что число физлиц, признанных иностранными агентами, существенно выросло за последние годы. По его словам, в случае страховых выплат государство не должно компенсировать убытки таким лицам за счет средств российских налогоплательщиков.

Ранее российским гражданам и компаниям полностью запретили размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламировать такие ресурсы.

Также ранее стало известно, что активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава организации Виталий Бородин выступили за признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом из-за ее высказываний о России.