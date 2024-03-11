Аналитики сообщили о подорожании набора продуктов для блинов

В минувшем месяце цена набора продуктов для приготовления блинов по классическому рецепту в России продемонстрировала рост на 9% к аналогичному периоду 2023 года. Сейчас такой набор обойдется в 147 рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

В период с 11-17 марта в России в 2024 году проходит Масленичная неделя.

Аналитики подсчитали стоимость набора, взяв за основу определенные ингредиенты. Блюдо состоит из молока (500 мл), яиц (2 шт.), стакана пшеничной муки (200 г), масла подсолнечного (3 ст. л.), сахара (1 ст. л.), соли (½ чайной ложки).

Стоимость яиц выросла больше всего — на 53%. При этом аналитики также указали на падение цены подсолнечного масла (стоимость снизилась на 2%).

В столице за «блинный набор» необходимо заплатить 185 руб. (+8% к прошлогоднему показателю), в Санкт-Петербурге — 153 руб. (+10%), в Краснодаре — 152 руб. (+11%).

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В январе сообщалось о снижении в России «индекса кофе с бутербродом» («Бутербродекса») на 2,6 пункта, до 132,9 пункта.