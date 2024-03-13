Названы лучшие города России для жизни на пенсии

Исследование, проведенное «СберНПФ» и сервисом «Работа.ру», показало, что более трети (34 процента) опрошенных россиян хотели бы переехать в другой город после выхода на пенсию, пишет «Российская газета». Лучшим городом для жизни на пенсии участники опроса назвали Сочи.

В топ-3 городов для жизни на пенсии вошли Краснодар и Анапа. Также в рейтинг попали Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ессентуки, Москва, Кисловодск и Калининград.

Основным критерием для выбора места жительства опрошенные россияне назвали благоприятный климат. За эту характеристику проголосовали 66 процентов респондентов.

Половина опрошенных считает важным критерием благоустроенность города, а 46 процентов респондентов хотели бы, чтобы город находился у моря. В топ-5 характеристик также вошли «размеренный темп жизни» (40 процентов) и развитая инфраструктура (39 процентов).

Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «РГ», что опрос проводился на сайте для поиска вакансий, пользователи которых - в основном молодежь и люди среднего возраста. Эти специалисты рассчитывают на повышение уровня дохода в будущем.

«Потому говорить о том, что 34 процента россиян хотели бы куда-то переехать на пенсии, я бы не стал. С учетом более пожилого населения процент готовых сменить место жительства заметно ниже», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что переезд могут позволить себе московские пенсионеры: к примеру, продать жилье в столице, купить квартиру у моря, а на разницу жить.

По мнению эксперта, задача исследования состояла в том, чтобы показать будущим пенсионерам цель, к которой можно идти.

«Если накапливать средства в НПФ в течение большей части трудовой жизни, то, действительно, переехать к морю можно», - заключил Зубец.

Как отмечает «РГ», в 2023 году средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Сочи достигла 287,2 тысячи рублей (рост на 22,7 процента за год). Квадратный метр вторички в Москве по итогам года стоил 256 тысяч рублей. В Анапе средняя цена «квадрата» выросла на 12 процентов, до 155 тысяч рублей. Наиболее доступное жилье среди городов из списка можно найти в Калининграде - там квадратный метр вторичного жилья стоит в среднем 100-120 тысяч рублей.

Ранее опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что работающие россияне считают «пенсией мечты» выплату в 47,6 тысячи рублей в месяц. При этом размер «пенсии мечты» варьируется в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 51,5 тысячи и 49 тысячи рублей соответственно.