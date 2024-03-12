СМИ: в РФ согласовали пересмотр расчета налога на вклады

Министерство финансов РФ предложило изменить порядок расчета налога на вклады сроком свыше одного года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс.

Изменения могут начать действовать с 2025 года и коснутся процентного дохода по вкладам на срок свыше одного года, полученного после 1 января 2024.

Источник РБК в правительстве и пресс-служба Минфина подтвердили, что проект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Согласно поправкам, если доходы вкладчика за текущий налоговый период окажутся ниже пороговой суммы в 1 млн руб. умноженный на максимальную ставку Центробанка, то полученная разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов "вплоть до нуля".

Такое будет возможно, если эти доходы в виде процентов не будут получены "за текущий налоговый период". Действие нормы потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные в 2024 году.

До этого "Российская газета" со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщала, что Центробанк планирует повысить привлекательность долгосрочных вкладов и безотзывных сберегательных сертификатов для граждан.

Уточнялось, что рассматривается возможность увеличить страховое покрытие по таким продуктам до 2,8 млн руб. — вдвое больше нынешнего лимита в 1,4 млн руб.