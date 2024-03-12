Как платить за границей в обход санкций

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, каким образом россияне сегодня могут расплачиваться за покупки за границей.

По словам эксперта, все зависит от того, в какую страну планируется поездка. Если в планах недолгий отдых через турагентство, то сам тур можно спокойно оплатить рублями, а с собой взять немного налички.

Для оплаты покупок в Турции можно также открыть счет и сделать электронную карту в совместном российско-турецком проекте «Летим». Такой картой можно расплачиваться в крупных торговых точках.

Если планируется поездка на долгий срок или в европейскую страну, то здесь придется открыть счет в иностранном банке.

«Хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран. В ряде случаев это можно сделать, даже не покидая пределов РФ», – добавил Кузнецов в разговоре с агенством «Прайм».

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