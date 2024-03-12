Больше дачников смогут получить льготный тариф на электричество

В Союзе садоводов заявили о старте масштабной программы по передаче электросетевого хозяйства СНТ профессиональным сетевым компаниям, применении понижающего коэффициента при оплате электроэнергии в СНТ.

Правительство уже разрабатывает нормативные акты, связанные с льготным подключением садоводов к электрическим сетям и заключением прямых договоров с энергоснабжающими организациями, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко. Председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук при этом уточняет, что сегодня уже в 50 регионах страны введены льготные тарифы на электроэнергию для садоводов и огородников.

"В то же время ключевой проблемой, которая не решалась десятилетиями, остаются изношенные электрические сети. Сегодня в результате долгих консультаций на уровне правительства достигнуто понимание того, что сетевое хозяйство СНТ будет передаваться на баланс энергетикам, которые должны привести его в нормативное состояние. Такой подход поможет не только обновить сети, но и кратно снизить потери электричества", - отметил Валенчук.

В этой связи министерству энергетики поручено доработать рекомендации по порядку передачи на добровольной основе объектов электросетевого хозяйства СНТ территориальным сетевым организациям.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция "Единая Россия") уточнил "Российской газете", что согласно действующим нормам коэффициент 0,7, дающий возможность платить за электричество на 30 процентов меньше, чем по основному тарифу, действует для сельских поселений. А к таким потребителям могут быть приравнены садовые товарищества. Главное, чтобы СНТ располагалось в сельской местности, а дома в нем были зарегистрированы как жилые.

"То есть претендовать на льготы в любом случае не смогут те, кто не оформил свой дом в установленном порядке. В понижающем коэффициенте заинтересованы прежде всего те, кто живет на дачах практически круглогодично. Сохраняются сложности даже в регионах, где действуют такие послабления при оплате. Пытаясь оформить положенную льготу, дачники сталкиваются с проблемами. Например, в Подмосковье большинство территорий входят в городские округа, поэтому поставщики электричества иногда отказываются переводить СНТ на льготный режим, ссылаясь на то, что товарищества находятся в городе. Споры заканчиваются в суде, и практически всегда суд на стороне садовода. Проблема есть, и она во многих регионах. Поэтому требует федерального решения", - добавил депутат.

В 50 регионах страны введены льготные тарифы на электроэнергию для садоводов и огородников

Важно, что для СНТ уже действует упрощенная процедура лицензирования коллективных скважин. Сама вода из подземных источников, которую садоводы используют для полива и технических нужд, предоставляется бесплатно, а за воду из поверхностных источников сегодня взимается чисто символическая плата в размере 1174 руб. за 1000 кубометров.

Важный момент - принятие закона о "дачной амнистии" для общего имущества садоводческих товариществ. Сейчас прорабатывается вопрос по дальнейшему упрощению процедуры оформления, чтобы право на общее имущество у членов СНТ возникало в силу закона по аналогу с многоквартирными домами.

Еще один принципиальный момент - регулирование цен на кадастровые работы. Есть положительный опыт работы по "гаражной амнистии", когда решениями региональных властей были установлены льготные цены, и сегодня эту схему предлагается применить для владельцев садовых и огородных участков.