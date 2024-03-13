Аналитик назвал валюты, в которых стоит хранить деньги в 2024 году

В текущий период целесообразно задуматься о хранении части сбережений в валютах дружественных или нейтральных стран. Об этом заявил «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Эксперт отметил, что речь идет о китайском юане, дирхаме ОАЭ и гонконгском долларе. По словам собеседника, в настоящее время обороты торговли первой валютой на Мосбирже уже превышают обороты по доллару и евро. Также Васильев указал на то, что курс юаня к доллару является достаточно стабильным.

Он высказался и о дирхаме. Его курс, как уточнил эксперт, жестко привязан к «американцу». Дирхамы следует рассмотреть консервативным инвесторам и людям, которые путешествуют в ОАЭ или ведут бизнес с этой страной, отметил специалист.

Аналитик также дал оценку гонконгскому доллару. Васильев отметил, что данная валюта имеет привязку к доллару США и является одной из свободно конвертируемых. Среди недостатков гонконгского доллара - низкая ликвидность и отсутствие инструментов в этой валюте в РФ, добавил эксперт.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева заявила РБК, что рубль имеет потенциал для дальнейшего роста.