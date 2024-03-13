Интерес россиян к фондовому рынку значительно вырос в 2023 году, рассказали специалисты Центробанка РФ. Обзор опубликован на сайте регулятора.

Аналитики уточнили, что средства розничных инвесторов на брокерских счетах в 2023 году увеличились на 53% по сравнению с предыдущим годом и достигли 9,2 трлн рублей.

По их данным, из этой суммы только 0,6 трлн рублей пришлось на средства в национальной и иностранной валюте, большую часть (8,4 трлн рублей) россияне вложили в ценные бумаги.

Что такое инвестиции и как стать инвестором

«Рост произошел за счет положительной переоценки и новых вложений. В условиях роста фондового рынка и дивидендных выплат эмитентов наиболее существенно в структуре активов выросла доля российских акций», — заметили эксперты.

В Банке России уточнили, что число физических лиц, у которых есть брокерские счета, выросло на 29%, до 29,7 млн и составило 39% экономически активного населения страны.