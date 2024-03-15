Россиянам предложили доплачивать за наставничество

Институт наставничества предложили закрепить в Трудовом кодексе (ТК) России. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами и сенаторами от партии «Единая Россия».

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Документ предполагает введение возможности для сотрудника за доплату выполнять роль наставника по своей или другой специальности в рамках одной компании. Также авторы закона заявили о необходимости закрепить само понятие наставничества для каждой профессиональной отрасли и установить требования к выполняющим эти функции работникам.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил в своем Telegram-канале, что подобные программы уже работают в некоторых регионах, однако в них нет системного подхода.

«Наставничество на предприятиях, когда более опытные сотрудники помогают новичкам осваивать профессию и знакомят с принципами работы, будет зафиксировано в ТК как дополнительная работа», — говорится в публикации.

Об отсутствии единого подхода к наставничеству на предприятиях в разговоре с Анастасия Зыкова. При этом она напомнила, что в России учрежден знак отличия «За наставничество».

Сейчас сами компании регулируют деятельность наставников через трудовой договор, объяснил гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. Предприятия сами определеяют, какой сотрудник подходит для этой роли, и будет ли оплачена его работа.

«У представителей инженерных и рабочих профессий потребность в наставниках высокая, этих специалистов не хватает, поэтому для них работодатели создают отдельные требования и подходы», — добавил эксперт.

Ранее исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», показало, что 85 процентов российских бизнесменов переманивали сотрудников из других организаций. О том, что работников удавалось забрать из компаний-конкурентов, рассказали 62 процента респондентов, еще 23 процента из них пополняли штат за счет своих же клиентов и партнеров.