Эксперт назвал способ защиты сбережений
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рекомендовал обратить внимание на инвестиционные облигации тем, кто ищет средство защиты сбережений, передает «Московский комсомолец».
По словам эксперта, инвестиционные облигации с полной защитой капитала призваны не только помочь инвестору заработать в случае роста рынка, но и не потерять вложенную сумму при его снижении.
«Смысл в том, что даже если вдруг случится «черный лебедь» и вопреки всем прогнозам брокеров акции российского рынка не вырастут или снизятся, инвестор ни в коем случае не уйдет в минус, то есть обязательно вернет инвестированную сумму полностью», - уточнил специалист.
Также, по словам Шепелева, инвестиционная облигация - биржевой инструмент. Так, у граждан есть возможность узнать ее рыночную цену, докупить или досрочно продать, отметил он.
Эксперт также назвал риск такого инструмента. По его словам, если актив не вырастет к концу срока работы облигации или останется на начальном уровне, то инвестору вернется только инвестированная сумма.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Российской газете», что в текущий период целесообразно задуматься о хранении части сбережений в валютах дружественных или нейтральных стран.