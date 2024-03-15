Россиян предупредили о резком подорожании пива весной

Крупнейшие российские производители предупредили ритейлеров о резком подорожании пива весной 2024 года. Lenta.ru

«На 8–15% пиво подорожает и в рознице, поскольку она дает наценку в процентах на закупочные цены. Следует учесть, что по закону о торговле разница должна рассчитаться за поставленное пиво в течение 40 дней. Поэтому по поставкам конца марта ценники будут просто заменены на новые», — пояснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Газета.Ru

По данным «Фонтанки», крупнейшие российские торговые сети уже получили предупреждение об этом со стороны основных производителей. Как отмечается, пивоваренные компании повышают стоимость уже второй раз за полгода. На рост цен, как объясняют производители, оказывает влияние инфляция, рост на тару и упаковку, удорожание логистики. NSN.FM