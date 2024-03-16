Названы города России, где люди довольны своей карьерой

В Волгограде, Уфе и Челябинске больше всего людей, довольных своей карьерой. Это выяснил сервис «Авито Работа», сообщает РБК.

Специалисты компании провели опрос, в котором участвовало более 7 тысяч работников из крупных городов РФ. У них спросили, довольны ли они своей карьерой.

Лидером стал Волгоград, где положительно ответили 46% респондентов. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Уфа (38% опрошенных) и Челябинск (36%).

Следом идут Ростов-на-Дону (35%), Екатеринбург (32%), Москва и Пермь (по 31%).

Также в рейтинг попали Казань (29%), Нижний Новгород (28%) и Красноярск (27%).

В России больше всего довольны карьерой топ-менеджеры и директора (59% опрошенных), руководители отделов или департаментов (46%) и высококвалифицированные специалисты (34%).

Работа для большинства россиян является важной частью развития или основным приоритетом, об этом заявили 82% респондентов.