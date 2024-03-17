Путин поручил освободить бойцов СВО и их семьи от налога на имущество физлиц

Президент России Владимир Путин к 15 апреля поручил правительству внести изменения в законодательство для освобождения бойцов СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Также необходимо установить порядок "получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну". Срок исполнения поручений - 15 апреля.