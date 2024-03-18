Названы лидеры рейтинга регионов по зарплатам

Москва и Сахалинская область возглавили рейтинг регионов России по уровню зарплат в отраслях в 2023 году. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Наибольшую зарплату в России получают московские финансисты — в среднем каждому платят около 250 тысяч рублей в месяц. В рейтинг также попали специалисты из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, занятые в нефте- и газодобычи (их зарплата составляет 220-230 тысяч рублей в месяц).

В первую десятку также вошли Мурманская область (рыболовство стало самой прибыльной отраслью в регионе; зарплата составляет 193 тысячи рублей), Якутия (добывающая отрасль; 176 тысяч рублей), Чукотский автономный округ (энергетика; 175 тысяч рублей), Камчатский край (рыболовство; 166 тысяч рублей), Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа; 160 тысяч рублей), Санкт-Петербург (IT; 158 тысяч рублей) и Магаданская область (добыча драгоценных металлов; 150 тысяч рублей).

Последние места в текущем рейтинге занимают Калмыкия, Мордовия, Псковская область, Ивановская область и Алтайский край. Во всех этих регионах отраслью с наибольшей зарплатой является госслужба.

Ранее президент РФ Владимир Путин счел целесообразным повысить в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году до 35 тыс. рублей.