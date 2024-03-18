Эксперт рассказал о самой «выгодной» процедуре увольнения

Сотруднику не следует незамедлительно выполнять просьбу работодателя о написании заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом заявил в эфире радио Sputnik юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

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По словам эксперта, работник может рассчитывать на компенсации при увольнении по соглашению сторон. Претендовать на выплаты можно в случае отсутствия нарушений трудовой дисциплины, добавил специалист.

Кофанов отметил, что максимальные выплаты назначаются при увольнении по официальной процедуре сокращения персонала. В этом случае их общая сумма после увольнения может достигать трех средних заработков, подчеркнул собеседник.

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Он пояснил, что при увольнении работник получает выходное пособие в размере одного среднего заработка. Если он не трудоустроится в течение последующих трех месяцев, работник и за это время получит зарплату, указал эксперт.

Ранее заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил «Российской газете», что сотрудник, работающий удаленно, может быть уволен в том случае, если он не взаимодействует с работодателем более двух дней подряд.