СМИ узнали о сбое при начислении долгосрочных пенсий

Издание «Коммерсант» сообщило о некорректной работе Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда (ЕИСОТ). Как отмечается, в ней неверно отображается часть данных о результатах оценки труда и обучения охране труда.

Информацию загружают в систему работодатели, напоминает газета. В результате сбоя может возникнуть путаница в расчете долгосрочных пенсий, говорится в публикации.

Уточняется, что некоторые данные специальной оценки рабочих мест, которая определяет опасность условий труда, либо пропали из базы, либо отображаются некорректным образом. Поэтому существует риск неверного расчета Социальным фондом досрочных пенсий для работников вредных производств, подчеркивается в материале.

Также сообщается о наличии у Соцфонда собственной базы данных для расчета пенсий. Однако как отмечается, база Минтруда – приоритет для властей.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса сервиса Superjob, работающие россияне считают «пенсией мечты» выплату в 47,6 тысячи рублей в месяц. При этом размер «пенсии мечты» варьируется в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 51,5 тысячи и 49 тысячи рублей соответственно.