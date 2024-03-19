Материнский капитал в 2024 году

Материнский капитал — это один из инструментов государства для помощи российским семьям с детьми. Программа финансовой поддержки, цель которой повысить рождаемость в стране, видоизменялась в течение нескольких лет. С 1 января 2007 года на эти выплаты имели право родители двух и более детей. С 1 января 2020 года маткапитал положен и за первенца. Текущий алгоритм выплат действует до 2026 года, однако президент РФ Владимир Путин уже предложил правительству продлить программу как минимум до 2030 года.

Расчеты, сделанные сотрудниками Исследовательской рабочей группы по экономико-математическому моделированию демографических процессов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, показали, что программа материнского капитала действительно работает. Для многих семейных пар, которые не против родить еще одного ребенка, но колеблются, дополнительные финансовые стимулы стали как раз тем решающим аргументом в пользу расширения семьи. Причем на рост рождаемости влияет не только факт выплаты, но и конкретная сумма. При увеличении размера выплаты на три прожиточных минимума (на столько в среднем ежегодно индексируется маткапитал) интенсивность потока рождений вторых детей в семье вырастает на 2,1%.

С 2007 по 2022 год выплаты получили 12 млн семей, из них 9,8 млн семей полностью или частично потратили деньги.

Основные изменения и нововведения в программе материнского капитала на 2024 год

С 1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован по уровню фактической инфляции по итогам 2023 года на 7,5%.

Размер выплат при рождении первенца составляет 630 380,78 рубля, а при рождении второго ребенка — 833 024,74 рубля, сообщает Минтруд России.

202 643,96 рубля положены семье, ранее уже получившей выплату на первенца.

Если маткапитал был частично потрачен, оставшиеся средства все равно будут проиндексированы. К примеру, размер остатка составляет 290 тыс. рублей, с учетом индексации на 7,5% его размер увеличится до 311 тыс. рублей.

С 2024 года на маткапитал могут рассчитывать только родители, которые имеют российское гражданство на момент рождения ребенка. Кроме того, ребенок также должен быть гражданином РФ, причем по рождению. Исключения сделаны для жителей новых регионов: им маткапитал будет выплачиваться независимо от сроков получения российского гражданства и его основания.

Кстати, не исключено, что с 1 февраля 2025 года размер маткапитала будет пересмотрен в сторону увеличения — до 1 млн рублей. Соответствующий законопроект в начале марта был внесен в Госдуму.

Условия получения

Получить сертификат на материнский капитал можно только один раз. По умолчанию право на него возникает у матери. Маткапитал могут получить женщины, которые:

родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года;

родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020 года.

Отцы также имеют право на маткапитал, но при условии, что у матери прекращено право на выплаты — она умерла либо была лишена родительских прав на ребенка или ограничена в них.

Несовершеннолетние или дети до 23 лет, если учатся очно, также могут претендовать на выплаты. В этом случае и у матери, и у отца должно быть прекращено право на маткапитал (либо у отца оно так и не возникло). Чтобы дети могли распоряжаться маткапиталом, требуется участие органов опеки.

С 2020 года действует беззаявительный порядок оформления маткапитала, то есть сертификат на маткапитал оформляется автоматически. Сведения о рождении или усыновлении ребенка передаются в Социальный фонд России. Сертификат приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение пяти дней после регистрации ребенка в органе ЗАГС. В МФЦ можно получить бумажную версию сертификата. Если ребенка усыновили, для таких семей автоматической выдачи сертификата нет. Для получения маткапитала подается заявление. Сертификат можно получить в любое время после рождения или усыновления ребенка, за которого положен маткапитал.

Для усыновителей с 1 января 2020 года также действует возможность получить материнский капитал при усыновлении первого ребенка. Датой усыновления будет считаться дата вступления решения суда в законную силу. То есть семья сможет рассчитывать на маткапитал, только если решение суда вступило в силу после 1 января 2020 года.

На что можно потратить материнский капитал

Материнский капитал не предполагает получения наличных денег, возможен только безналичный расчет. Использовать маткапитал можно частями и на разные цели. При этом потратить его на что угодно нельзя. Цели использования маткапитала перечислены в федеральном законе № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Сюда относится:

Улучшение жилищных условий . Материнский капитал можно потратить на покупку квартиры или дома. По общему правилу маткапиталом можно распорядиться через три года с момента рождения или усыновления ребенка, на которого был выдан сертификат. До достижения трехлетнего возраста воспользоваться сертификатом можно, если использовать маткапитал на первоначальный взнос, погашение долга или проценты по ипотеке. Квартира может быть в новостройке или на вторичном рынке. Также за счет средств маткапитала можно построить или реконструировать дом, а с 2024 года и дом блокированной застройки. Кстати, ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Маткапитал нельзя также использовать для приобретения жилья, признанного аварийным. Подробнее о том, как россияне использовали маткапитал на улучшение жилищных условий, можно прочитать в другой нашей статье.

. Материнский капитал можно потратить на покупку квартиры или дома. По общему правилу маткапиталом можно распорядиться через три года с момента рождения или усыновления ребенка, на которого был выдан сертификат. До достижения трехлетнего возраста воспользоваться сертификатом можно, если использовать маткапитал на первоначальный взнос, погашение долга или проценты по ипотеке. Квартира может быть в новостройке или на вторичном рынке. Также за счет средств маткапитала можно построить или реконструировать дом, а с 2024 года и дом блокированной застройки. Кстати, ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Маткапитал нельзя также использовать для приобретения жилья, признанного аварийным. Подробнее о том, как россияне использовали маткапитал на улучшение жилищных условий, можно прочитать в другой нашей статье. Образование . Материнским капиталом можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня (в том числе открытых индивидуальными предпринимателями, имеющими образовательную лицензию) — от детского сада до вуза. Причем речь идет не только о ребенке, после рождения которого было получено право на сертификат. Использовать маткапитал можно на образование любого из детей не старше 25 лет, когда малышу, получившему сертификат, исполнится три года. Правда, есть исключение: оплатить маткапиталом дошкольное образование можно сразу после рождения.

. Материнским капиталом можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня (в том числе открытых индивидуальными предпринимателями, имеющими образовательную лицензию) — от детского сада до вуза. Причем речь идет не только о ребенке, после рождения которого было получено право на сертификат. Использовать маткапитал можно на образование любого из детей не старше 25 лет, когда малышу, получившему сертификат, исполнится три года. Правда, есть исключение: оплатить маткапиталом дошкольное образование можно сразу после рождения. Накопительная часть пенсии . Мама (или папа) может направить маткапитал (полностью или частично) на формирование своей пенсии, передав в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд. Оформить заявление можно в МФЦ, на сайте госуслуг или в любом территориальном органе Социального фонда России лично. Место прописки для подачи заявления не важно.

. Мама (или папа) может направить маткапитал (полностью или частично) на формирование своей пенсии, передав в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд. Оформить заявление можно в МФЦ, на сайте госуслуг или в любом территориальном органе Социального фонда России лично. Место прописки для подачи заявления не важно. Ежемесячная выплата ребенка до достижения им трех лет . Право на ежемесячную выплату из маткапитала есть у семей, в которых второй ребенок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года. При этом она положена только семьям, у которых средний доход на каждого ее члена меньше двух прожиточных минимумов на душу населения по региону. Выплата составит прожиточный минимум на ребенка в месяц.

. Право на ежемесячную выплату из маткапитала есть у семей, в которых второй ребенок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года. При этом она положена только семьям, у которых средний доход на каждого ее члена меньше двух прожиточных минимумов на душу населения по региону. Выплата составит прожиточный минимум на ребенка в месяц. Направление на нужды ребенка с инвалидностью. Маткапиталом можно оплачивать товары и услуги для реабилитации и социальной адаптации из специального перечня.

По статистике, большинство участников программы направляют деньги на улучшение жилищных условий. С 2007 по 2022 год это сделали 7,9 млн семей. Что неудивительно: с учетом средней стоимости 1 кв. м по стране (на начало 2024 года этот показатель составил 97 тыс. рублей) маткапиталом можно оплатить почти 6,5 кв. м.

Второй по популярности способ потратить маткапитал — оплата обучения. Так поступили около 1,3 млн владельцев сертификатов. Еще 720 тыс. малообеспеченных семей оформили ежемесячные выплаты на детей.

С 2020 года у россиян появилась возможность направить сертификат и на покупку дома в СНТ. До этого на средства маткапитала можно было строить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Как объясняет председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, дом должен быть пригоден для постоянного проживания с официальным статусом ИЖС. Также в нем нужно предусмотреть возможность сделать регистрацию и обязательно должны быть выделены детские доли: то есть дом должен быть оформлен в собственность всех членов семьи, включая детей.

Материнский капитал для частичного досрочного погашения ипотеки

О том, что с помощью маткапитала можно уменьшить ипотечную нагрузку, мы уже упоминали. Маткапитал можно использовать в том числе и в льготных ипотечных программах — дальневосточной, сельской, семейной, военной, IT-ипотеке.

Владельцы сертификата могут направить маткапитал:

На первоначальный взнос (около 20% стоимости жилья). Оплатить им часть основной суммы кредита. Погасить проценты по жилищному кредиту.

Можно ли потратить материнский капитал на погашение ипотеки, взятой до рождения ребенка? Да, но нужно учитывать, что маткапитал не погашает штрафные начисления при просрочке ежемесячных платежей. При оплате основного долга и при погашении процентов по кредиту банк должен откорректировать график платежей и уменьшить финансовую нагрузку на заемщика. Будет это сокращение срока или уменьшение регулярной суммы — зависит от кредитного договора.

С 2020 года упростились не только правила получения сертификата материнского капитала, но и процедура погашения ипотеки с его помощью. Для того чтобы оплатить долг или проценты по ипотеке за счет маткапитала, нужно обращаться непосредственно в банк. После оформления документов кредитная организация сама передаст необходимые данные в Социальный фонд России. После чего фонд переводит средства на счет банка и финансовая организация делает перерасчет либо полностью гасит долг — в зависимости от того, какую сумму был должен заемщик. Подробнее о том, как погасить ипотеку с помощью маткапитала, узнайте в нашей пошаговой инструкции.