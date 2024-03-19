Госдума одобрила вычет по НДФЛ за долгосрочные сбережения граждан

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о введении налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, а также об освобождении от НДС услуг для формирования этих сбережений. Об этом пишет РИА Новости.

Вычеты, в частности, будут предоставляться в сумме уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом и внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на ИИС.

Налоговые вычеты будут предоставляться в размере до 400 тысяч рублей в год. Получить их можно будет, если человек начал получать негосударственную пенсию или если договор сбережений или счета ИИС действует как минимум 10 лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 2025 года заработает увеличение вычетов по НДФЛ для многодетных семей. Вычеты будут подняты в два раза для примерно 10 миллионов родителей и опекунов.

До этого Владимир Путин потребовал очень осторожно подойти к вопросу изменений налоговой системы РФ. Российский лидер подчеркнул, что в России нужно сделать такую систему, которая будет стабильной как минимум 6 лет.