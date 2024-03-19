Россиянам рассказали о налоговых вычетах в 2024 году

Каждый россиянин может претендовать на получение вычетов НДФЛ, в 2024 году возможно получение пяти видов таких выплат. Об этом в беседе с Life.ru рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Существуют стандартные (на работника и детей), социальные (на лечение, обучение), имущественные (при покупке и продаже имущества), профессиональные (по доходам некоторых категорий работников) и инвестиционные (при продаже ценных бумаг или взносов на ИИС) налоговые вычеты, напомнила эксперт.

Стандартные вычеты в текущем году полагаются трем категориям граждан. На 500 рублей в месяц могут претендовать Герои СССР или РФ, награжденные орденом Славы трех степеней, участники ВОВ, инвалиды первой и второй группы, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинград и некоторые другие категории россиян. Получить вычет в размере 3000 рублей в месяц могут инвалиды войн, пострадавшие во время аварий на Чернобыльской АЭС и производственном объединении «Маяк» в 1957 году, а также во время испытания ядерного оружия.

Существуют также выплаты для родителей, усыновителей и опекунов. В 2024 году их размер составляет 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет. При этом если ребенок учится на очной форме обучения, выплаты можно получать до достижения им 24 лет. На ребенка-инвалида родители и усыновители могут получать вычет в размере 12 тысяч рублей, для опекунов и приемных родителей сумма вдвое меньше.

Социальные налоговые вычеты можно получить на обучение самого гражданина и его ближайших родственников (брата (сестры), супруга (супруги) и детей), лечение и лекарственные препараты, физкультурно-оздоровительные услуги, добровольное пенсионное страхование и уплату дополнительных взносов на накопительную часть пенсии и долгосрочное страхование жизни (на срок не менее пяти лет). Максимальная сумма вычета на обучение детей — 110 тысяч рублей, для других соцвычетов — 150 тысяч рублей, при этом если гражданин может претендовать на несколько видов вычетов, общая сумма не должна превышать 150 тысяч.

Имущественные вычеты выплачивают при покупке или строительстве дома или квартиры, при этом общая сумма не может превышать 2 миллионов рублей. Однако на проценты по ипотеке россияне могут получить вычеты не более чем на 3 миллиона рублей. На профессиональный налоговый вычет имеют право ИП, физлица, работающие по гражданско-правовым договорам, нотариусы, адвокаты и авторы, получающие гонорары.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров спрогнозировал, что поступление налогов в бюджетную систему России вырастет в 2024 году на 12 процентов (5,7 триллиона рублей), а их общий объем составит 52,5 триллиона. Ожидается, что поступления в федеральный бюджет вырастут на 20 процентов, до 23,6 триллиона рублей, а в региональные — на 1 процент, до 16,8 триллиона.