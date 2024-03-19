Налоговый вычет за диспансеризацию примут в этом году

Решения о продлении материнского капитала до 2030 года, а также об увеличении налоговых вычетов на детей и новых налоговых вычетах за занятия спортом и диспансеризацию должны принят до конца этого года. Об этом "Российской газете" рассказал глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Эсперты считают, что нужно установить фиксированный вычет.

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Вычеты на детей существуют уже давно. Но с 2025 года не облагаемую НДФЛ базу планируется увеличить вдвое. Речь идет о вычете для работающих родителей, имеющих второго, третьего и последующих детей. Появятся и новые - за диспансеризацию и ГТО. В каком размере и каким образом их можно будет оформить, проанализировали эксперты.

Руководитель отдела продаж страховой компании-брокера Amsec24 Максим Колядов отмечает, что будет интересна финансовая модель применения вычета за диспансеризацию в рамках добровольного медстрахования. В таком случае работник будет получать вычет как в случае с приобретением недвижимости - назад и на свой расчетный счет. "И только после того, как ФНС удостоверится, что целевая услуга была оказана. Но если факт покупки квартиры легко отразить в личном кабинете налогоплательщика, то как быть со страхованием? Лично нести договоры в налоговую?" - отмечает Колядов.

Вычет при диспансеризации и сдаче нормативов ГТО мотивирует заняться здоровьем

"Возможность расширения линейки социального вычета на новые виды расходов - при прохождении диспансеризации и сдаче нормативов ГТО - несомненно является дополнительным стимулом, связанным с улучшением здоровья и образа жизни. Новые виды расходов связаны между собой, поскольку для сдачи нормативов ГТО необходимо получить соответствующие справки как в поликлинике, так и в медучреждении на платной основе. В этой связи дополнительное поощрение с помощью социальной функции налогообложения способно повысить мотивацию к занятиям спортом и регулярному обследованию здоровья", - добавляет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

"За диспансеризацию и ГТО необходимо установить фиксированный вычет, нужно понимать, какая именно сумма будет в конечном итоге мотивировать общество следить за своим здоровьем, поддерживать свою спортивную форму", - говорит профессор Департамента права Института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета, доктор юридических наук, доцент, член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член-корреспондент РАЕН Ильмира Шикула.

Она напоминает, что нормы ГТО с момента запуска программы сдали более 13 млн человек, около 9 млн получили значки отличия. По данным Минздрава, диспансеризацию и профосмотры в 2023 году прошли 93 млн россиян.

"К сожалению, сдача норм ГТО мотивирует в основном абитуриентов и студентов, т.к. это дает определенные бонусы для прохождения вступительных испытаний и получения повышенной стипендии, а для остальной категории населения получение значка ГТО может стать в дальнейшем определенным стимулом для получения налогового вычета. Факт прохождения диспансеризации отражается в личном кабинете на портале госуслуг, при этом работодатель сможет уменьшить сумму подоходного налога. Сумма здесь должна быть фиксированная", - уверена эксперт.

По ее словам, необходимо в ближайшее время определиться с алгоритмом получения налоговых вычетов в 2025 году за прохождение диспансеризации и сдачу нормативов ГТО, с критериями и размером вычетов.