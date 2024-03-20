В России начнут дорожать почти все продукты

В России подорожают все продовольственные товары повседневного спроса. К ним относятся консервы, хлебобулочные изделия, напитки, мясо, бакалея, полуфабрикаты, овощи, табачная и алкогольная продукция и многое другое.

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Об этом корреспонденту URA.RU сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«На фоне общего инфляционного потока быстрее всего будет расти стоимость продовольственных товаров, которые потребляются ежедневно и у них нет заменителей. В первую очередь это происходит из-за того, что ценами управляют торговые сети. Они повышают стоимость, ссылаясь на различные предлоги, начиная от санкций и заканчивая валютными колебаниями. Это, действительно, влияет на цены, но не в той степени, о которой заявляют продавцы», — сказал Михаил Беляев.

По его словам, снижения или стабилизации цен на рынке нет. Это можно увидеть на примере курицы и яиц.

«В прошлом году они подорожали на 60%. Сейчас нам сообщают, что они дешевеют. Хотя ценник на яйца упал только на 2,5%, а на курицу — на 3%. Понижением это никак нельзя назвать», — отметил собеседник агентства.

В большей степени рост цен будет заметен на мясной и молочной продукции, сообщил URA.RU сооснователь и CEO онлайн-сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

«Часть мясной продукции может подорожать из-за того, что растут цены на препараты, корма и производственное оборудование. В 2024 году подорожание скажется на говядине, баранине и индейке, в то время как свинина и курятина подешевеют, благодаря налаженному в России производству. По данным „Ценозавра“, с начала года курятина снизилась в цене на 7,5%, свинина на 3,6%. Молочная продукция также дорожает из-за роста сопутствующих расходов. В отрасли наблюдается зависимость от импортных комплектующих, а также кормовых добавок и вакцин», — объяснил эксперт.

Изменения в законодательстве толкнут цены вверх на табачную и алкогольную продукцию, продолжил Калугин. «Это связано с повышением акцизов на 4,9%, которые выросли с 1 января. На стоимость также влияет логистика», — отметил собеседник агентства.

Плохой урожай ударит по стоимости кофе и шоколада, добавил специалист. «В 2023 году погодные условия в ряде государств были неблагоприятными, часть стран пострадала от засухи. Это привело к росту фьючерсов на кофе и какао. Рост цен начался еще в конце прошлого года. Также из-за неурожая в Кот-д’Ивуаре и Гане на 40% выросла стоимость какао-бобов, что влияет на увеличение цены шоколада», — рассказал основатель сервиса мониторинга цен.

Он заявил, что при этом растительное масло будет дешеветь. «Из-за рекордного урожая в прошлом году и благоприятного прогноза на этот, стоимость продукта может снизиться», — сказал он.

Уже сейчас наблюдается рост цен по ряду товаров повседневного спроса. По данным Руспродсоюза, значительно эта тенденция наблюдается на примере огурцов, помидоров и свинины, несмотря на планомерное снижение за последние несколько недель.

Как сообщил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, пик годовой инфляции ожидается во втором квартале 2024 года. Экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. Молочная же продукция может подняться в цене на 7-10% уже к осени, считает доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.