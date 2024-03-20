В Госдуму внесли законопроект о страховании средств на ИИС-3

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который вводит механизм страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС-3) в пределах 1,4 млн рублей. Текст законопроекта опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Возмещение можно будет получить в случае банкротства брокера или управляющей компании. «Гарантийным» случаем будет являться неполучение инвестором в ходе процедуры банкротства профучастника в полном объеме имущества, причитающегося ему в связи с прекращением договора о ведении ИИС. Компенсация не будет распространяться на рыночные (в связи с колебаниями стоимости учитываемого на ИИС имущества) и кредитные риски (в связи с нарушением обязательств эмитентом ценных бумаг).

«Специфика «гарантийного» случая вызвана тем, что в большинстве случаев банкротство лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, не приводит к тому, что клиенты такого лица лишаются своего имущества, ввиду требований закона об обособлении имущества клиентов от имущества лиц, осуществляющих открытие и ведение ИИС (что позволяет исключить имущество клиентов из конкурсной массы)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Страховой лимит составит 1,4 млн рублей. Стоимость имущества на ИИС-3 (если инструменты торгуются на бирже) будет считаться на закрытие биржевых торгов предыдущего дня. Если инструменты обращаются на двух и более биржах одновременно, то будет выбираться более высокая цена актива.

Участие в системе страхования для профучастников будет добровольным. Выплачивать компенсации будет специальный фонд, «созданный посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров». В долгосрочной перспективе фонд должен будет работать на принципах самообеспечения, не допуская в то же время и аккумулирования излишних поступлений.

Профучастники должны будут делать взносы в этот фонд, их размер будет определяться самим фондом. На этапе накопления средств компенсационного фонда до целевого уровня, а также в случае снижения объема фонда до размера, угрожающего его устойчивости, ставки могут быть временно увеличены. При достижении фондом своего целевого значения ставки могут быть временно снижены либо взносы могут быть прекращены.

«При недостаточности средств фонда для исполнения требований по «гарантийным» случаям вводится модель отсроченных обязательств: их исполнение (выплата) производится по мере поступления и накопления последующих взносов. При этом требования физических лиц считаются погашенными только после их полного удовлетворения», — отмечают авторы законопроекта.

Механизм страхования будет распространяться на договоры ИИС-3, заключенные с начала 2024 года), или на ИИСы, заключенные с 2015 года, но если они были трансформированы в ИИС-3.

Если закон будет принят, то он вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

История вопроса

Президент России Владимир Путин снова предложил начать страховать активы на индивидуальных инвестиционных счетах по аналогии с банковскими вкладами в Агентстве страхования вкладов (АСВ) на 1,4 млн рублей в ходе форума «Россия Зовет» в конце 2023 года. С таким предложением он выступал как минимум с 2021 года.

Госдума ранее уже рассматривала подобный законопроект. Документ о страховании средств ИИС был принят Госдумой в первом чтении в 2017 году, однако дальше обсуждение не продвинулось. Предполагалось, что инвестор сможет получить свои вложения на сумму до 1,4 млн рублей при банкротстве брокера или отзыве у него лицензии. Изначально оператором этих выплат должно было стать Агентство по страхованию вкладов (АСВ), однако ЦБ и участники рынка выступали за отдельного игрока, так как само страхование должно было стать добровольным — по желанию самих участников рынка.

В июне 2023 года стало известно , что Госдума отклонила этот законопроект, поскольку депутатам «не удалось выработать единую согласованную позицию» по тексту законопроекта — комитет Госдумы по финансовому рынку посчитал, что его принятие «нецелесообразно».