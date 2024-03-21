Минфин будет устанавливать нерезидентов с помощью банков

Минфин хочет обязать банки отслеживать местоположение клиентов. Это необходимо для определения налогового резидентства. Ведомство подготовило поправки в постановление правительства о международном автоматическом обмене финансовой информацией, передает «Интерфакс».

По задумке Минфина, банки будут определять местонахождение клиентов по сетям мобильной связи и спутниковым навигационным системам, а также IP-адресам их устройств. Если клиент пользуется услугами банка в интернете не менее шести месяцев и преимущественно из-за границы, то у него запросят информацию о том, где он проживает, с целью установки налогового резидентства России. Потом эти сведения попадут в налоговую службу.

О том, почему ФНС интересует налоговое резидентство россиян, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:

Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK: «По Налоговому кодексу у нас учитываются только дни, проведенные в России. Поэтому, если в России провел большую часть дней в году, — резидент, меньшую часть дней в году — нерезидент. Поэтому в вашем примере, когда человек уехал в 2022 году за границу и работает в российской компании, получает деньги на счет в российском банке — он нерезидент, поэтому российская бухгалтерия должна тогда ему выплачивать зарплату, НДФЛ у него считать как у нерезидента уже второй год. Вот сразу говорю, что налоговики редко проверяют физлиц, но если у них есть подозрение, что физлицо — нерезидент, они его проверяют в первую очередь. Почему? Потому что для нерезидентов повышенная ставка — 30%, а не 13% и не 15%»

Нововведение затронет тех, кто уехал из страны в 2022-м, но продолжает получать зарплату в российских компаниях либо имеет другие источники дохода в России. Например, от сдачи квартиру в аренду, что не является редкостью.

По идее, такие граждане должны сами сообщать в ФНС о том, что они больше не являются налоговыми резидентами России. Но многие этого не делают. Вот что рассказал Business FM Кирилл Загустин — бывший учитель, автор телеграм-канала об образовании «Здравствуйте, Кирилл Александрович», который живет за границей:

Кирилл Загустин, автор телеграм-канала об образовании: «Здравствуйте, Кирилл Александрович» «Я знаю нескольких людей, которые, действительно, потеряв налоговое резидентство, не спешили уведомлять Федеральную налоговую службу об этом, но 30% своего дохода откладывали, чтобы в случае возвращения в Россию по требованию они бы этот налог заплатили. Это меньшинство людей, абсолютное меньшинство. Из всех, кого я знаю, таких у меня два-три человека знакомых. Что же касается меня лично, то мне, ну и многим другим — мы российским налогообложением просто не привлекаемся к нему, потому что кто-то работает на иностранные компании. Я, соответственно, тоже весь доход, который я получаю, я получаю из-за рубежа, и если у меня есть какие-то доходы из России, то мне повезло, что я самозанятый. На самозанятость пока что не распространяется вот этот тридцатипроцентный налог для нерезидентов Российской Федерации».

Отношение самих российских банков к этой инициативе пока неизвестно. Но технические возможности определить, где находятся их клиенты, у финансовых организаций есть. Продолжает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»: «Понятно, что это не стопроцентная гарантия, что результат корректный. Мы понимаем, опять же, что можно здесь и ошибиться, с одной стороны. С другой стороны, доказательная база в этом плане достаточно сложная, потому что если клиент будет это оспаривать, то здесь, в общем-то, есть все шансы, что банк не сможет в итоге четко доказать, что это действительно так, еще неизвестно, как будет трактоваться с точки зрения как раз юридической базы. Но технические средства для этого действительно есть, и банки смогут это отслеживать. Другое дело, что это, опять же, дополнительные издержки все-таки — то есть нужно эту систему выстраивать, на это надо тратить ресурсы определенные. И, наверное, опять же, все-таки предполагается, что большая часть, ну или по крайней мере значительная часть клиентов будут сообщать об этом все-таки добровольно, и не потребуется специальное отслеживание».

Непонятно только одно: почему данные, которые нужны налоговой, должны собирать банки? Наверное, лучше было бы наладить обмен информацией между ФНС и погранслужбой. Последняя точно знает, кто и когда уезжал из страны и сколько дней в году провел на территории России.