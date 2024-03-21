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СМИ узнали, как банки возвращают клиентам похищенные мошенниками деньги

Банки приступили к возмещению клиентам украденных злоумышленниками средств до начала действия нового закона. Об этом сообщают «Известия».

СМИ узнали, как банки возвращают клиентам похищенные мошенниками деньги
© РИА Новости

Напомним, что власти РФ на федеральном уровне приняли закон, предполагающий введение для банков обязанности возмещать средства, похищенные аферистами. Это касается случаев, когда антифрод-система не отработала качественно. Действие требований начнется с 25 июля 2024 года.

Как отмечается, банку «Тинькофф» уже удалось компенсировать клиентам 4,5 млн рублей в рамках своего сервиса «Защитим или вернем деньги». К запуску аналогичных проектов готовятся и другие кредитные организации, говорится в публикации.

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По мнению специалистов, ситуация с кражей средств в стране в скором времени улучшится. Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин считает, что ожидаемая конкуренция в сфере безопасности розничного клиента принесет лишь пользу.

Ранее IT-эксперт университета «Синергия» Алексей Ермаков предупредил о мошенниках, которые выманивают у детей деньги в онлайн-играх, обещая им виртуальную валюту, эксклюзивные игровые возможности и привилегии.

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