Аналитик рассказала о выгоде инвестиций в золото

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, почему инвестиции в золото могут быть выгодными.

Приобретение инвестиционного золота в банке лучше, чем хранение средств на рублёвых вкладах, предположила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, цена на золото продолжит расти в 2024 году.

«А ещё лучше — положить деньги в такой банк на обезличенный металлический счёт, что эквивалентно полностью вложению в золото, но эффективно решает проблему хранения золотого слитка или золотой монеты», — заключила Мильчакова.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.