В Госдуме пояснили, зачем запрещать открытие счетов детям без согласия родителей

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием детских банковских счетов для вывода злоумышленниками украденных денег. Поэтому в Гражданском Кодексе следует установить запрет лицам до 18 лет получать подобные услуги от финорганизации без согласия их законных представителей — родителей или опекунов. Сейчас ребенку, достигшему 14-летнего возраста и получившему паспорт, это позволено. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Сергей Неверов и Наталья Костенко. «Парламентская газета» выясняла для чего дети сегодня открывают счета и чем это может обернуться при родительском недогляде.

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Согласно действующим нормам, несовершеннолетний гражданин РФ может открыть счет в любом банке самостоятельно с 14 лет при предъявлении паспорта. В этом случае дети получают право распоряжаться деньгами — перечисленной зарплатой, стипендией, пособием по безработице, материальной поддержкой и премиями, присуждёнными за победу в олимпиадах или конкурсах. Кроме того, ребенок может оперировать суммами, внесёнными или перечисленными им самим, а также начисленными процентами.

Однако, повышение доступности финансовых инструментов для детей только с виду кажется безобидным. Проблема в том, считает зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, что несовершеннолетние с банковскими карточками на руках привлекают внимание преступников, которые в последнее время стали активно использовать для вовлечения их в финансовые махинации. Особенно это касается детей из неблагополучных семей: «Подростков просят завести карту, и потом через нее прогоняют украденные деньги, или люди в результате мошенничества перечисляют туда свои средства».

При этом существует разъяснение от Центрального банка, который считает, что родители до 18 лет несут ответственность, в том числе финансовую за действие своих детей, несмотря на то что те в юном возрасте получают паспорт и право открывать счет, напомнила Наталья Костенко. С другой стороны, у Минпросвещения своя позиция, закрепленная в подзаконных актах и различных разъяснениях, в которых говорится, что, если в 14 лет человек получает паспорт и возможность трудиться, то он может без разрешения родителей открывать счет в банке и проводить финансовые операции.

«Мы провели совместную работу и состыковали позиции этих двух ведомств. Минпросвещения все-таки согласилось, что, конечно, нужно ограничить существующий порядок тем, что при открытии счетов детьми их родители должны быть проинформированы об этом. А распоряжаться деньгами в дальнейшем, особенно если это по гражданскому или трудовому договору, которые поступают на этот счет, в принципе, несовершеннолетний может самостоятельно без разрешения родителей. Но родитель, который уведомлен, что его ребенок открыл счет, он все-таки, я думаю, будет так или иначе контролировать и узнавать, что происходит с его финансами. И не получится так, что неожиданно придут правоохранители и предъявят обвинения в мошеннических действиях», — пояснила Наталья Костенко.

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