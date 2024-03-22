Перечислены самые опасные действия с банковскими картами

Член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал «Прайму» о самых распространенных ошибках, которые приводят владельцев банковских карт к потере денег. В числе таких ошибок - записанный пин-код, передача данных карты близким и отсутствие лимитов в банковских приложениях.

Мехтиев рассказал, что люди до сих пор часто записывают пин-коды прямо на картах или хранят записанные пин-коды рядом с картами. Он сравнил это с передачей «ключа от квартиры, где деньги лежат».

По словам Мехтиева, часто крупные суммы со счета исчезают, когда данные карты человека знает кто-то из его близких.

«Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы «помочь кому-то из близких срочно оплатить за…», вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда», - предупредил эксперт.

Опасность всегда представляют и мошенники, использующие методы социальной инженерии. К примеру, они могут обещать человеку некий выигрыш, для перечисления которого якобы требуются все данные карты.

Эксперт также предупредил, что решение не устанавливать лимиты на списания в банковских приложениях может привести к значительным потерям, если смартфон попадет в чужие руки (иногда даже знакомого или близкого человека).

Мехтиев порекомендовал блокировать карты при возникновении даже малейшего подозрения, что их данные стали известны кому-то еще. Также он посоветовал периодически проверять свою кредитную историю.

Ранее в Центробанке предупредили, что мошенники часто создают сайты-двойники известных брендов и рассылают рекламу «тайных распродаж» с опасными ссылками.

В ЦБ призвали не переходить по подозрительным ссылкам, установить антивирус, не пользоваться открытым Wi-Fi, совершая покупки, а также порекомендовали открыть отдельную карту для покупок.