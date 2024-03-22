Эксперты предположили, что подорожает вслед за золотом

Биржевая стоимость золота демонстрирует рекордные уровни. Эксперты, опрошенные Life, заявили, что данный тренд вызовет повышение цены целого ряда активов.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, в неплохой корреляции с ценами на золото находится серебро. При этом, как уточнила она, данный актив в большей мере зависит от роста промышленного производства. Она не исключила и роста акций золотодобывающих компаний.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что при снижении индекса доллара и доходности американских гособлигаций аппетит инвесторов к более рисковым активам увеличивается. По его словам, в такой ситуации обычно дорожают и другие сырьевые товары — нефть, промышленные металлы, зерновые культуры.

«Помимо самих сырьевых товаров в периоды высокой инфляции обычно неплохо показывают себя акции компаний сырьевых секторов — золотодобытчиков, энергетических, сельскохозяйственных и горнодобывающих предприятий», — добавил специалист.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал, в какой валюте стоит хранить деньги. Так, по его словам, рассмотреть для этой цели стоит юань. Эксперт отметил, что привлекательным активом также являются дирхамы ОАЭ. Собеседник подчеркнул, что длинные вклады по ним сейчас дают ставку от 2,1% до 3,04% (в зависимости от конкретного банка), на более короткие сроки — от 1,35% до 2,25% годовых, добавил он.

Цены на золото обновили исторический максимум

Накануне в ходе азиатских торгов стоимость золота достигла нового исторического максимума — 2222,91 за унцию. Резкое повышение цены на 3,4% обусловлено ослаблением доллара после двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).