Эксперты объяснили‚ когда подешевеют займы

Полная стоимость кредитов (ПСК) наличными подскочила до рекордного уровня в 31,4% годовых при ключевой ставке в 16%. По мнению экспертов, опрошенных изданием «Коммерсант», сохранение высокого потребительского спроса будет поддерживать высокие ставки в течение следующих четырех — шести месяцев.

В частности, такого мнения придерживаются в ПСБ. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) отметили, что высоких значений можно ожидать минимум до середины лета с учетом того, что отмена ограничений на ПСК продлится до 30 июня.

В публикации говорится, что, по данным БКИ «Скоринг бюро», еще в марте 2022 года ПСК составляла 30,7% при ставке 20%. Подчеркивается, что ПСК по кредитам наличными увеличивается с лета прошлого года. Как отмечается, именно тогда регулятор приступил к повышению ключевой ставки. Эксперты отметили, что с декабря ставка остается на уровне 16%, а ПСК за это время выросла на 1,5 процентного пункта.

Специалисты также указывают на сохранение спроса на кредиты. В компании Frank RG обратили внимание на то, что за февраль были выданы кредиты на 495 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

Ранее финансист Лазарь Бадалов заявил, что россияне в настоящее время могут незначительно заработать на кредитах, несмотря на высокие ставки по ним.