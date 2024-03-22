Эксперт сравнил выгоду от сдачи квартиры и открытия вклада

У россиян есть возможность получать пассивный доход с процентов по вкладам. Он будет сравним с московской недвижимостью, заявил «Российской газете» профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Издание выяснило у эксперта, какой доход можно было бы получить со сдачи квартиры, купленной в 2019 году, и со вклада на ту же сумму. По словам специалиста, тогда стоимость квадратного метра жилья в столице составляла 170 тысяч рублей, в 2024 году — более 270 тысяч рублей. Цена на однокомнатную квартиру площадью 40 м² пять лет назад составляла 6,8 миллиона рублей, сейчас — 10,8 миллиона рублей. Если бы квартира сдавалась с момента покупки за 25 тысяч рублей в месяц и простаивала три месяца в году, то пассивный доход за пять лет составил бы 1,125 миллиона рублей. За этот период недвижимость выросла бы в цене на 4 миллиона рублей, подчеркнул собеседник.

Доход мог бы быть выше, если бы собственник положил эти деньги на вклад, говорится в публикации. Пять лет назад граждане могли открыть депозит под 6%, с осени 2023 года — под 10% годовых, а сейчас — под 14% годовых. То есть вклад на 6,8 миллиона рублей за пять лет принес бы доход более 2 миллионов рублей.

Ранее руководитель продуктового направления «Яндекс Аренды» Мария Дорофеева заявила «Известиям», что на определенные квартиры россияне могут закрыть ипотеку за счет арендаторов. При этом никаких вложений в данном случае не будет, отметила она.