Набиуллина назвала валюту для сбережений

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях, поскольку в настоящее время это выгоднее, чем валюта. Ее слова приводит «РИА Новости».

Набиуллина отметила, что ставки по рублям сейчас «гораздо привлекательнее», чем вложение в валюту. При этом, по ее мнению, «теоретически» какая-то часть может пойти и на нее.

Комментируя возможное влияние обмена заблокированными активами на валютный курс, Набиуллина выразила уверенность, что оно не будет выраженным. Однако если он произойдет, то россияне смогут воспользоваться средствами в рублях с ранее заблокированных счетов, подчеркнула она.

Ранее ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых.